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شاهد- مسار ومحطات المترو في قطر

تعمل محطات المترو في قطر خلال بطولة كأس العالم من السادسة صباحا وحتى الثالثة فجرا؛ أي 21 ساعة متواصلة. وهي خدمة تسهل على المشجعين التنقل بين الملاعب ومناطق المشجعين.