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الحصاد (2022/11/20)

تناول عبد القادر عراضة في “الحصاد” المواضيع التالية: – انطلاق حدث كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. – تركيا تعلن تدمير عشرات المواقع لقوات حزب العمال الكردستاني.
21/11/2022