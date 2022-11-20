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احتفالات الإكوادوريين بمشاركتهم في كأس العالم

تُقام في العاصمة الإكوادورية “كيتو” فعاليات ثقافية وشعبية قبيل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، لتشجيع منتخب البلاد الذي يواجه منتخب قطر في المباراة الافتتاحية.