مدة الفيديو 01 minutes 28 seconds

احتفالات الإكوادوريين بمشاركتهم في كأس العالم

تُقام في العاصمة الإكوادورية “كيتو” فعاليات ثقافية وشعبية قبيل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، لتشجيع منتخب البلاد الذي يواجه منتخب قطر في المباراة الافتتاحية.
20/11/2022