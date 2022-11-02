روسيا تحذر من محاولات الغرب جرها إلى حرب عالمية

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي إن الدول الغربية تحاول استفزاز روسيا لجرها إلى حرب عالمية واستخدام الأسلحة النووية، ودفْع العالم إلى هذه الحرب.