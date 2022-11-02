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المعتدي على منزل نانسي بيلوسي يمثل أمام القضاء
مثل المعتدي على منزل رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أمام محكمة بولاية سان فرانسيسكو، ويتهم الادعاء المعتدي بـ6 قضايا منها محاولة القتل، والاعتداء بسلاح مميت، والسطو على المنزل.
2/11/2022
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