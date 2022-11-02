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الذكرى السنوية الخامسة بعد المئة لوعد بلفور

تحل اليوم 2 نوفمبر/تشرين ثاني الذكرى السنوية الخامسة بعد المئة لوعد بلفور الذي منحت بريطانيا لليهود بموجبه حق إقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين.