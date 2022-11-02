تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
أخبار
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
البرامج
المزيد
اعرض المزيد
ريادة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
مدة الفيديو 04 minutes 06 seconds
04:06
الذكرى السنوية الخامسة بعد المئة لوعد بلفور
تحل اليوم 2 نوفمبر/تشرين ثاني الذكرى السنوية الخامسة بعد المئة لوعد بلفور الذي منحت بريطانيا لليهود بموجبه حق إقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين.
2/11/2022
facebook
twitter
whatsapp