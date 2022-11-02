الحصاد (2022/11/1)

تناول حسن جمول في الحصاد (2022/11/1) العديد من المواضيع منها: ترقب للمؤشرات الأولية للنتائج في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. انعقاد القمة العربية في الجزائر تحت شعار “لمّ الشمل”.