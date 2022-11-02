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افتتاح معرض "اكتشف الجزيرة" في قطر

افتتح في العاصمة القطرية الدوحة معرض “اكتشف الجزيرة” بحضور عدد من كبار الشخصيات والإعلاميين، وذلك بالتزامن مع احتفاء شبكة الجزيرة بعيد ميلادها الـ26.
2/11/2022