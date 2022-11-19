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مباراة ودية بين المنتخبين البلجيكي والمصري في الكويت

خسر المنتخب البلجيكي مباراته الودية أمام نظيره المصري بهدفين لهدف والتي أقيمت في ضيافة الكويت ضمن تحضيرات بلجيكا لخوض نهائيات كأس العالم قطر 2022.
19/11/2022