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الحكومة التركية تعلن عزمها على تعديل قانون التقاعد الحالي

أعلنت الحكومة التركية عزمها على تعديل قانون التقاعد الحالي، وذلك بحذف “السن” من الشروط الواجب توافرها في الموظفين الذين يستكملون شروط التقاعد.