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الكنيست الإسرائيلي الجديد.. توزيع مقاعد الأحزاب

عقدت الجلسة الافتتاحية والاحتفالية للكنيست الجديد بعد الانتخابات التشريعية، ويتكون من 120 عضوا. كيف تتوزع مقاعد الكنيست الإسرائيلي الجديد؟