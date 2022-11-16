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الكنيست الإسرائيلي الجديد.. توزيع مقاعد الأحزاب

عقدت الجلسة الافتتاحية والاحتفالية للكنيست الجديد بعد الانتخابات التشريعية، ويتكون من 120 عضوا. كيف تتوزع مقاعد الكنيست الإسرائيلي الجديد؟
16/11/2022