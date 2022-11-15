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في العراق.. مقاه بنكهة مونديالية

يترقب العالم نسخة فريدة من المونديال ستترك أثرا إيجابيا لدى الشعوب لسنوات قادمة، أجواء كأس العالم حاضرة بقوة في مقاهي عالمنا العربي.