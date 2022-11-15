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المنتخب البرازيلي.. ربح وخسارة في كأس العالم

شهدت النسخة الـ20 من كأس العالم رقما سلبيا للمنتخب البرازيلي سيبقى عالقا في ذاكرة جماهير السامبا؛ فقد مني السيلساو بخسارة تاريخية أمام ألمانيا بهدفين مقابل 7.