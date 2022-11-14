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قتلى وجرحى في تفجير بشارع الاستقلال في إسطنبول

انتهت عطلة نهاية الأسبوع في إسطنبول على وقع انفجار هز شارع الاستقلال الشهير وسط المدينة وأوقع قتلى وجرحى، لتغلق السلطات التركية على إثره المكان.
14/11/2022