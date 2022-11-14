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مدة الفيديو 00 minutes 19 seconds
00:19
شاهد- لحظة هروب المشتبه بتنفيذها تفجير اسطنبول
انتشر مقطع فيديو لسيدة يُشتبه أنها وراء انفجار تقسيم في مدينة إسطنبول، وهي تضع حقيبة يُرجّح أنها تحوي القنبلة.
14/11/2022
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