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دول آسيان والإستراتيجية الأميركية

شكلت مشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن في قمة دول جنوب شرق آسيا تجسيدا لإستراتيجية إدارته في التوجه شرقا ورفع مستوى الشراكة مع هذه الدول، في ظل التنافس على النفوذ مع الصين.