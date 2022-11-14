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تركيا.. أبرز الهجمات

هز انفجار شارع الاستقلال الشهير وسط المدينة وأوقع قتلى وجرحى، نتعرف على أبرز الهجمات التي تعرضت لها تركيا من 2013 لغاية الآن.
14/11/2022