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تركيا.. أبرز الهجمات

هز انفجار شارع الاستقلال الشهير وسط المدينة وأوقع قتلى وجرحى، نتعرف على أبرز الهجمات التي تعرضت لها تركيا من 2013 لغاية الآن.