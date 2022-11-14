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بسبب الأزمات.. زيادة نسبة الاضطرابات النفسية في لبنان

أسهمت الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان في ارتفاع نسبة الاضطرابات النفسية التي يعاني منها السكان وفق تقارير دولية ومحلية.
14/11/2022