مدة الفيديو 03 minutes 00 seconds 03:00

بسبب الأزمات.. زيادة نسبة الاضطرابات النفسية في لبنان

أسهمت الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان في ارتفاع نسبة الاضطرابات النفسية التي يعاني منها السكان وفق تقارير دولية ومحلية.