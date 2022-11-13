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وثيقة ترتيبات أمنية بوساطة أفريقية.. هل تثبت السلام في إثيوبيا؟

وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي في نيروبي وثيقة ترتيبات أمنية بوساطة أفريقية، تثبيتا لاتفاق السلام بينهما لإنهاء حرب استمرت عامين.