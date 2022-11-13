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مدة الفيديو 02 minutes 38 seconds
02:38
وثيقة ترتيبات أمنية بوساطة أفريقية.. هل تثبت السلام في إثيوبيا؟
وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي في نيروبي وثيقة ترتيبات أمنية بوساطة أفريقية، تثبيتا لاتفاق السلام بينهما لإنهاء حرب استمرت عامين.
13/11/2022
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