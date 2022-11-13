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قانون الإفلاس الأميركي.. أرقام ومعلومات

ما الإفلاس؟ وما كيفية عمل ومصير صناعة التمويل الرقمي؟ وما المسؤولية التي يجب أن تتحملها الحكومات؟ وهل يمكن للدول واقعيا تنظيم تلك الأسواق والإشراف عليها؟