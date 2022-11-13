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قانون الإفلاس الأميركي.. أرقام ومعلومات

ما الإفلاس؟ وما كيفية عمل ومصير صناعة التمويل الرقمي؟ وما المسؤولية التي يجب أن تتحملها الحكومات؟ وهل يمكن للدول واقعيا تنظيم تلك الأسواق والإشراف عليها؟
13/11/2022