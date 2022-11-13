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مدة الفيديو 00 minutes 59 seconds
00:59
شاهد.. انفجار في منطقة تقسيم وسط إسطنبول يوقع قتلى وجرحى
أفاد والي إسطنبول علي يرلي قايا بسقوط قتلى وجرحى في انفجار هز منطقة تقسيم (وسط المدينة) اليوم الأحد، من دون أن تتضح أسبابه على الفور.
13/11/2022
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