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لدفع مصاريف الدراسة.. طلاب طب يدرّسون الأطفال في لبنان

مع استمرار اشتداد أزمات لبنان يكافح شباب للعثور على بارقة أمل وعلى فرصة ما، طلاب طب يقدمون دروسا للأطفال لدفع نفقاتهم الدراسية الجامعية، فما القصة؟