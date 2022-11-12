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انعقاد قمة الولايات المتحدة ورابطة آسيان

 ركزت القمة التي جمعت الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على التعاون الاقتصادي والأمني وتحقيق السلام الاستقرار في المنطقة،
12/11/2022