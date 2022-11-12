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الانتخابات النصفية الأميركية.. احتدام المنافسة

تواصلت عملية فرز الأصوات في الانتخابات النصفية الأميركية مع مؤشرات على تقدم الحزب الجمهوري في مجلس النواب واحتدام المنافسة بمجلس الشيوخ، فما هي آخر النتائج؟
12/11/2022