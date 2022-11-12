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الانتخابات النصفية الأميركية.. احتدام المنافسة

تواصلت عملية فرز الأصوات في الانتخابات النصفية الأميركية مع مؤشرات على تقدم الحزب الجمهوري في مجلس النواب واحتدام المنافسة بمجلس الشيوخ، فما هي آخر النتائج؟