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أوكرانيا تترقب رد فعل روسيا بعد استعادة خيرسون

عادت صفارات الإنذار تدوي بقوة في معظم مدن ومناطق أوكرانيا، وذلك تحسبا لهجمات محتملة تشنها روسيا بعد خسارتها مدينة خيرسون.