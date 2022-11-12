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أوكرانيا تترقب رد فعل روسيا بعد استعادة خيرسون

عادت صفارات الإنذار تدوي بقوة في معظم مدن ومناطق أوكرانيا، وذلك تحسبا لهجمات محتملة تشنها روسيا بعد خسارتها مدينة خيرسون.
12/11/2022