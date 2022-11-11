مدة الفيديو 56 minutes 53 seconds 56:53

الحصاد (2022/11/10)

تابع حسن جمول في الحصاد (2022/11/10) المواضيع التالية: -القوات الروسية تؤكد قرارها بالانسحاب من خيرسون. -واشنطن تقول إنها لن تزود كييف بمقاتلات أو مسيرات.