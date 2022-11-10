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"أنا عراقي أنا اقرأ".. مهرجان ثقافي لإحياء القراءة

تحت شعار “العراق يقرأ”، اختتم في العاصمة العراقية بغداد مهرجان “أنا عراقي أنا اقرأ” بنسخته التاسعة على حدائق ابي نواس المطلة على نهر دجلة.