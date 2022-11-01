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كأس العالم قطر 2022.. إستراتيجية للاستدامة البيئية

تحرص اللجنة المنظمة لكأس العالم قطر 2022 على أن تكون البطولة صديقة للبيئة من خلال اتباعها إستراتيجية محددة تخص عدة جوانب، منها البيئية والاقتصادية وغيرها.