مدة الفيديو 56 minutes 36 seconds 56:36

الحصاد (2022/10/31)

تابع محمد كريشان في الحصاد (2022/10/31) المواضيع التالية: – أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية تتصاعد. – توتر في الضفة وترقب في إسرائيل. – استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية.