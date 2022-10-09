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حقل قانا وكاريش.. حقائق وأرقام

نتعرف في هذا التقرير على حقل كاريش للغاز وحقل قانا النفطي، حيث أعلنت شركة “إنرجيان” (Energean) الإسرائيلية أنها في طريقها إلى بدء إنتاج الغاز من حقل كاريش.