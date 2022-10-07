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الحصاد (2022/10/6)

تابع عثمان آي فرح في الحصاد (2022/10/6) المواضيع التالية: – الحكومة الإسرائيلية ترفض تعديلات طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود البحرية. – احتدام المعارك في جنوب وشرق أوكرانيا.