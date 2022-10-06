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كاميرا الجزيرة ترصد أوضاع بلدات استعادتها كييف بخيرسون

أعلنت قيادة عمليات الجنوب في الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على 8 بلدات في مقاطعة خيرسون بعد معارك عنيفة مع القوات الروسية في المنطقة.