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الكوليرا تفتك بسوريا وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة

حذر مدير منظمة الصحة العالمية من أن الكوليرا تفتك بسوريا وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة.
6/10/2022