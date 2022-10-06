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الحصاد 2022/10/5

سلط حسن جمول الضوء على عدة ملفات تحت العناوين التالية: ما بعد قرار خفض إنتاج أوبك، أوروبا وسعر سقف الغاز، جبهات أوكرانية بين تقدم وتراجع، أفغانستان وهجوم جديد في العاصمة.