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هواية جمع الملصقات لمونديال كأس العالم

يكافح مشجعو كرة القدم في الأرجنتين للعثور على الملصقات القابلة للتحصيل قبل أسابيع من انطلاق البطولة. وتضم هذه الملصقات صورا للاعبي كأس العالم ومعلومات شخصية عنهم.