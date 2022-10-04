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دواء تجريبي قادر على إبطاء وتيرة مرض ألزهايمر

تمكنت شركتا إيساي وبيوجن من ابتكار عقار تجريبي لمرض ألزهايمر، وذكرتا أنه أبطأ التدهور الإدراكي والوظيفي لمريض ألزهايمر في تجربة شملت عددا كبيرا من المرضى.