مدة الفيديو 02 minutes 32 seconds

دواء تجريبي قادر على إبطاء وتيرة مرض ألزهايمر

تمكنت شركتا إيساي وبيوجن من ابتكار عقار تجريبي لمرض ألزهايمر، وذكرتا أنه أبطأ التدهور الإدراكي والوظيفي لمريض ألزهايمر في تجربة شملت عددا كبيرا من المرضى.
4/10/2022