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بسبب الجفاف المستمر.. الصومال أزمة غذائية كبيرة

يضم الصومال أكثر من 2400 مخيم للنازحين تفتقر إلى الموارد والخدمات الأساسية، مما جعل الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر من كارثة إنسانية العام الجاري.