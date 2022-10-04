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افتتاح معرض "عالم كرة القدم" في متحف قطر الأولمبي

افتتح معرض “عالم كرة القدم” في متحف قطر الأولمبي والرياضي في العاصمة القطرية الدوحة، ويمكن لزوار المعرض أن يجولوا في رحلة عبر تاريخ كرة القدم.