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أسباب تهاوي الجنيه المصري أمام الدولار

هوى الجنيه إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار الأميركي، ويرجع ذلك لأسباب محلية وخارجية عصفت بالعملة المصرية. فما الأسباب التفصيلية لهذا التهاوي في الجنيه المصري؟