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استغلال دم الفلسطينيين في الحملات الانتخابية الإسرائيلية

حذر مختصون في الشؤون الإسرائيلية من استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين واستخدام دم الأبرياء وسيلة لاستقطاب مزيد من الأصوات في انتخابات الكنيست الحالية.