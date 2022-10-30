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ما الذي تعرفه عن نظام الحكم في إسرائيل؟

اعتمدت إسرائيل نظام حكم برلماني إذ يتربع على رأس الهرم رئيس الدولة لكنه لا يملك صلاحيات ووظيفته رمزية بروتوكولية.
30/10/2022