مدة الفيديو 00 minutes 52 seconds 00:52

قرية تعانق السحاب في اليمن

تحت عنوان “القرية التي تعانق السحاب”، وثق المصور اليمني عادل الحيمي تسجيلا مصورا لقرية الهجرة المعلقة الواقعة في أعلى أحد الجبال في منطقة حراز غرب العاصمة صنعاء.