مدة الفيديو 56 minutes 51 seconds 56:51

الحصاد (2022/10/29)

تابع حسن جمول في الحصاد (2022/10/29) المواضيع التالية: – روسيا تعلق المشاركة في اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية. – روسيا تؤكد صد هجوم أوكراني بالمسيّرات على أسطولها في القرم.