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الحصاد 2022/10/2

سلط جلال شهدا في حلقة “الحصاد” الضوء على عدة ملفات تحت العناوين التالية: أوكرانيا تتقدم وروسيا تتصدى. اتفاق وشيك بين لبنان وإسرائيل. بوركينا فاسو ومرحلة جديدة.