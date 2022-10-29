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ما خفي أعظم يكشف تفاصيل جيش الظل المرتزق

كشف تحقيق لبرنامج ما خفي أعظم على شاشة الجزيرة عن جيش من الملثمين المرتزقة يعمل على الحدود الأوروبية، أبرزها حدود اليونان مع تركيا لإرجاع اللاجئين عنوة.
29/10/2022