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غزة.. الحصار والفقر يحولان دون حضور بطولة كأس العالم في قطر

يتزايد الاهتمام برياضة كرة القدم في قطاع غزة، سواء بمشاهدة المباريات العالمية، أو من خلال تدريب الأطفال والناشئين بهدف إيصالهم لدرجة الاحتراف.