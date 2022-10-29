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المركبة إنسايت ومهامها في الفضاء

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية ناسا إن المركبة إنسايت، الموجودة على سطح المريخ منذ عام 2018، ستنفد طاقتها وتتوقف عن العمل في غضون 4 إلى 8 أسابيع.