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الرئاسة الفلسطينية تدعو الإدارة الأميركية للتدخل ووقف التصعيد الإسرائيلي

دعت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي للتدخل ووقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
29/10/2022