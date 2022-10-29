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الحصاد (2022/10/28)

ناقش محمد كريشان في “الحصاد” (2022/10/28) المواضيع التالية: كشف جديد لبرنامج ما خفي أعظم. معارك محتدمة في جبهات الجنوب والشرق بأوكرانيا. الصين وروسيا تتعهدان بتوثيق تحالفهما.