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إسرائيل.. الكنيست السلطة التشريعية الأعلى

سيتوجه إلى صناديق الاقتراع نحو 6 ملايين ونصف المليون ناخب إسرائيلي سيختارون واحدا من بين 40 حزبا تتنافس بالانتخابات التشريعية. نتعرف على الكنيست في هذا الفيديو.